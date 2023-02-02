Рашисти вдарили по житловому будинку в Краматорську

07:24 02 лютого Київ, Україна

У ніч на 2 лютого окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. Удар припав по житловому будинку, зруйновано кілька під'їздів.



Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Станом на 02:00 відомо про трьох загиблих та вісім поранених цивільних", - написав Кириленко.

За його словами, росіяни вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому в центрі міста, і його повністю зруйнували.

"На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби – розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, під ними можуть бути люди", – повідомив Кириленко.

У місцевих пабліках також повідомляють, що з-під завалів чути крики людей.



Судячи з опублікованих кадрів, ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок, зруйнувавши його вщент.



Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив удар росії по місту, зазначивши, що є поранені.