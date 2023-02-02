Рашисти вдарили по житловому будинку в Краматорську

У ніч на 2 лютого окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. Удар припав по житловому будинку, зруйновано кілька під'їздів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, росіяни вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому в центрі міста, і його повністю зруйнували.
У місцевих пабліках також повідомляють, що з-під завалів чути крики людей.
Судячи з опублікованих кадрів, ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок, зруйнувавши його вщент.
Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив удар росії по місту, зазначивши, що є поранені.
Судячи з опублікованих кадрів, ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок, зруйнувавши його вщент.
Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив удар росії по місту, зазначивши, що є поранені.
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