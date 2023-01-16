Рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300, є постраждалі

12:43 16 січня Київ, Україна





Про це повідомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. У ніч проти 16 січня окупанти вкотре обстріляли обласний центр ракетами С-300 . Влучання сталося біля житлових будинків, що спричинило пошкодження квартир. П'ятеро людей, серед яких двоє дітей, отримали поранення.Про це повідомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Внаслідок влучення ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста від вибухової хвилі постраждав п'ятиповерховий будинок: вибито вікна та двері, пошкоджено систему опалення будівлі. Травми від уламків та скла отримали п'ятеро людей, з них двоє дітей 9 та 15 років”, – написав Тимошенко.

Куртєв додав, що внаслідок нічної ворожої атаки постраждали близько 15 будинків. На місцях працюють співробітники міської аварійно-рятувальної служби, комунальники та волонтери.

Тепловики відновили опалення та водопостачання у будинку, який постраждав найбільше. Поки що там відсутнє газопостачання. Його відновлюватимуть після перевірки стану газових мереж. Щоб зберегти тепло, відповідні служби оперативно закривають пошкоджені вікна плитами OSB.