Рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300, є постраждалі

У ніч проти 16 січня окупанти вкотре обстріляли обласний центр ракетами С-300. Влучання сталося біля житлових будинків, що спричинило пошкодження квартир. П'ятеро людей, серед яких двоє дітей, отримали поранення.
Про це повідомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Про це повідомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Куртєв додав, що внаслідок нічної ворожої атаки постраждали близько 15 будинків. На місцях працюють співробітники міської аварійно-рятувальної служби, комунальники та волонтери.
Тепловики відновили опалення та водопостачання у будинку, який постраждав найбільше. Поки що там відсутнє газопостачання. Його відновлюватимуть після перевірки стану газових мереж. Щоб зберегти тепло, відповідні служби оперативно закривають пошкоджені вікна плитами OSB.
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