Рашисти вдарили по ринку Куп'янського району

11:39 09 січня Київ, Україна

Окупаційні війська росії випустили ракети із ЗРК С-300 по ринку у смт Шевченкове Куп'янського району Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Він уточнив, що за попередніми даними, під час атаки ворог застосував ЗРК С-300. На місці працюють усі екстрені служби.



"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждали семеро мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка. Також, на жаль, загинула 60-річна жінка. Всі інші постраждалі госпіталізовані. Медики надають їм допомогу", - наголосив глава ОВА.



В Офісі Президента опублікували фото та відео з місця обстрілу, а також зазначили, що під завалами можуть перебувати люди.