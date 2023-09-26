Рашисти вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси - ОВА

11:03 26 вересня Київ, Україна

Російські окупанти завдали вночі 26 вересня ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, що призвело до пошкодження будівлі пункту пропуску, складів та близько 30 вантажівок, а також до пожеж, внаслідок яких 6 фур загорілися, а два водії отримали поранення.



Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму каналі у Telegram.



Згідно з повідомленням Кіпера, інцидент стався в Ізмаїльському районі Одеської області, і двоє водіїв вантажівок постраждали. Один із них отримав медичну допомогу на місці, тоді як інший був госпіталізований із серйозною раною руки. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення та близько 30 вантажівок, а також спалахнуло 6 фур.



За словами голови ОВА, пожежники вже змогли ліквідувати загоряння. Кіпер також зазначив, що атака дронів на Одеську область тривала протягом двох годин, і більшість безпілотників було збито силами протиповітряної оборони.