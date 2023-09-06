Рашисти вдарили по Кривому Розі: руйнування, але без постраждалих

Вранці 28 серпня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок удару було зруйновано два дачні будинки, ще п'ять - пошкоджено, а господарська споруда згоріла. Люди не постраждали.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії. У Марганецькій громаді було пошкоджено приватний будинок.
Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак зазначив, що наслідки ракетного удару по Кривому Розі уточнюються.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії. У Марганецькій громаді було пошкоджено приватний будинок.
Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак зазначив, що наслідки ракетного удару по Кривому Розі уточнюються.
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