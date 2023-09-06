Рашисти вдарили по Кривому Розі: руйнування, але без постраждалих

09:05 28 серпня Київ, Україна

Вранці 28 серпня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок удару було зруйновано два дачні будинки, ще п'ять - пошкоджено, а господарська споруда згоріла. Люди не постраждали.



Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.



Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії. У Марганецькій громаді було пошкоджено приватний будинок.



Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак зазначив, що наслідки ракетного удару по Кривому Розі уточнюються.