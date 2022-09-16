Рашисти вдарили по Харкову, 4 особи постраждали, серед них 2 дітей

Вночі російські окупанти здійснили ракетні удари по Харкову. В результаті постраждали 4 особи, у тому числі діти 5 та 17 років.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3:30.
У Київському районі росіяни ракетою влучили у одноповерхову будівлю – постраждалих немає.
Попередньо окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, що були випущені з території Білгородської області.
За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 16 вересня з початку повномасштабного вторгнення війська рф вбили в Україні 384 дитини, ще 753 дітей зазнали поранень.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Більше дітей постраждали у Донецькій області – 393, Харківській – 213, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.
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