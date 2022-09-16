Рашисти вдарили по Харкову, 4 особи постраждали, серед них 2 дітей

10:28 16 вересня Київ, Україна

Вночі російські окупанти здійснили ракетні удари по Харкову. В результаті постраждали 4 особи, у тому числі діти 5 та 17 років.



Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3:30.

“Одне з влучань – у землю біля двоповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували”, – розповів Синєгубов.

У Київському районі росіяни ракетою влучили у одноповерхову будівлю – постраждалих немає.

Попередньо окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, що були випущені з території Білгородської області.



За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 16 вересня з початку повномасштабного вторгнення війська рф вбили в Україні 384 дитини, ще 753 дітей зазнали поранень.



Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.



Більше дітей постраждали у Донецькій області – 393, Харківській – 213, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.