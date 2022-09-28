Рашисти скоїли понад 500 військових злочинів на Харківщині

10:18 28 вересня Київ, Україна

Слідчі Нацполіції вже зафіксували на звільнених від російських окупантів територіях Харківської області 582 військові злочини.



Про це під час брифінгу повідомила представниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва.



На Харківщині відновили контроль над 139 населеними пунктами, де до повномасштабного вторгнення проживало близько 51 тисячі громадян.

“Починаючи з 23 вересня, слідчі Національної поліції України зафіксували понад 582 військові злочини, скоєні окупантами. Також вони повністю оглянули та ексгумували тіла поблизу Ізюма. З могил та одного масового поховання ексгумували тіла 212 загиблих жінок, понад 190 чоловіків, 5 дітей, 22 військовослужбовці ЗСУ. Стать 12 тіл поки не ідентифікована”, – розповіла речниця.

Також вона зазначила, що одним з основних завдань МВС України є первинне оперативне розмінування, яке триватиме в Харківській області близько одного року.