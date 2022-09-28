Рашисти скоїли понад 500 військових злочинів на Харківщині

Слідчі Нацполіції вже зафіксували на звільнених від російських окупантів територіях Харківської області 582 військові злочини.
Про це під час брифінгу повідомила представниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва.
На Харківщині відновили контроль над 139 населеними пунктами, де до повномасштабного вторгнення проживало близько 51 тисячі громадян.
Про це під час брифінгу повідомила представниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва.
На Харківщині відновили контроль над 139 населеними пунктами, де до повномасштабного вторгнення проживало близько 51 тисячі громадян.
Також вона зазначила, що одним з основних завдань МВС України є первинне оперативне розмінування, яке триватиме в Харківській області близько одного року.
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