Рашисти знову завдали удару по Краматорську: щонайменше шість постраждалих

16:22 02 лютого Київ, Україна

Краматорськ знову здригнувся від вибухів – росіяни завдали ще двох ракетних ударів по центру міста. Пошкоджено 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка та школа, гаражі та автомобілі.

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

"На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати збитки, завдані окупантами. Але! Окупанти не дадуть спокою Донеччині, поки ми не виженемо їх з нашої землі. На той час усі цивільні мають евакуюватися з області – це питання життя та смерті", - сказав Кириленко.

Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, проте згодом Кириленко розповів ще про одне.