Рашисти зносять будинки у Маріуполі, відмовляючись шукати тіла загиблих під завалами

11:27 09 червня Київ, Україна

Російські окупанти зносять будинки у Маріуполі, відмовляючись шукати тіла загиблих під завалами.

Про це 9 червня повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

"Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська. Район найбільше постраждав від обстрілів російських Градів наприкінці лютого - початку березня. Люди були відрізані від можливості виїхати до умовно безпечного місця (на той час) до центру Маріуполя. Скільки маріупольців загинуло, і досі під цими завалами - ми вже не дізнаємося ніколи", - наголосив він.

Як зазначив Андрющенко, тіла разом зі сміттям опиняться на Лівобережному сміттєзбірному полігоні.



Раніше повідомлялося, що окупаційна влада перетворила Маріуполь на цвинтар - зі зруйнованих будинків не вивозять тіла загиблих.