Рашисти зносять будинки у Маріуполі, відмовляючись шукати тіла загиблих під завалами

Російські окупанти зносять будинки у Маріуполі, відмовляючись шукати тіла загиблих під завалами.
Про це 9 червня повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.
Як зазначив Андрющенко, тіла разом зі сміттям опиняться на Лівобережному сміттєзбірному полігоні.
Раніше повідомлялося, що окупаційна влада перетворила Маріуполь на цвинтар - зі зруйнованих будинків не вивозять тіла загиблих.
Раніше повідомлялося, що окупаційна влада перетворила Маріуполь на цвинтар - зі зруйнованих будинків не вивозять тіла загиблих.
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