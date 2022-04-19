Рашисти сьогодні вночі обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу

09:41 19 квітня Київ, Україна

Російські загарбники вночі обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу, зруйновано приватні та багатоквартирні будинки.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.



За його словами, російська армія використала реактивні системи залпового вогню та артилерію. Під «масованими» обстрілами опинилися Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.



«Вночі орки масово обстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка. Відбуваються руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектору. Постраждалих немає», – повідомив Вілкул.