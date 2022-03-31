Рашисти розстріляли колону волонтерів під Черніговом, одна людина загинула

20:32 31 березня Київ, Україна

Під Черніговом п'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь окупантів, коли намагалися проїхати до оточеного міста, щоб евакуювати людей. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо тяжко поранені.



Про це повідомила Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.



За її словами, в автобусах були лише цивільні волонтери.



Одному з автомобілів вдалося вирватися на пробитих шинах, пораненого водія доправили до лікарні.

“Рашисти не дають найменшої можливості вивезти мирне населення із блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас, щодня прицільно обстрілюючи житлові квартали з важкої артилерії”, – зазначила Денисова.

Омбудсман підкреслила, що подібні дії є черговим військовим злочином та злочином проти людства.. Вона також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з огляду на факти скоєння Росією військових злочинів та злочинів проти людяності.