Рашисти розстріляли колону волонтерів під Черніговом, одна людина загинула

Під Черніговом п'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь окупантів, коли намагалися проїхати до оточеного міста, щоб евакуювати людей. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо тяжко поранені.
Про це повідомила Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, в автобусах були лише цивільні волонтери.
Одному з автомобілів вдалося вирватися на пробитих шинах, пораненого водія доправили до лікарні.
Про це повідомила Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, в автобусах були лише цивільні волонтери.
Одному з автомобілів вдалося вирватися на пробитих шинах, пораненого водія доправили до лікарні.
Омбудсман підкреслила, що подібні дії є черговим військовим злочином та злочином проти людства.. Вона також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з огляду на факти скоєння Росією військових злочинів та злочинів проти людяності.
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