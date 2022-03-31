Рашисти продовжують обстріл на Луганщині. Фото

Обстріли на Луганщині не вщухають.
🔷 У Лисичанську загинули двоє дітей віком 2 та 8 років. Учора, 30 березня, кілька постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць через інтенсивність обстрілу.
🔷 Увечері у Сєвєродонецьку сталося загоряння школи, а у Лисичанську – резервуару для нафтопродуктів. Десятки багатоповерхових та приватних житлових будинків, господарські будівлі, гаражі, автомобілі були охоплені вогнем.
🔷 У Привіллі та Кремінній через російські обстріли сталося загоряння сухої трави та очерету.
🔷 У Лисичанську загинули двоє дітей віком 2 та 8 років. Учора, 30 березня, кілька постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць через інтенсивність обстрілу.
🔷 Увечері у Сєвєродонецьку сталося загоряння школи, а у Лисичанську – резервуару для нафтопродуктів. Десятки багатоповерхових та приватних житлових будинків, господарські будівлі, гаражі, автомобілі були охоплені вогнем.
🔷 У Привіллі та Кремінній через російські обстріли сталося загоряння сухої трави та очерету.
🔷 Сьогодні внаслідок обстрілу житлового сектору Сєвєродонецька сталася руйнація будинку. Рятувальники врятували двох громадян та одну людину, на жаль, витягли з-під завалів без ознак життя.
🔷 В цей час вогнеборці ліквідують пожежу складського приміщення у Сєверодонецьку.
🔷 Крім того, вчора з Лисичанська вдалося вивезти 260 громадян, з Рубіжного евакуйовано 25 осіб, із Сєверодонецька – 73, з Кремінної – 58, з Попасної – 13. Усі евакуйовані вже в безпеці.
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