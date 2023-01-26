Рашисти примусово депортували мешканців захопленого села на Херсонщині

08:51 26 січня Київ, Україна

Війська росії примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області та розселили там військових.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Село розташоване поблизу Олешок. Росіяни виселили людей з їхнього житла, щоб розквартирувати там своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих мешканців. При цьому ворог активно обкрадає житло. Так і виглядає "російське визволення"", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що мешканців села вивезли на південь, де їм без засобів на існування не залишиться іншого виходу, ніж отримання російського паспорта, разом з яким ворог обіцяє виплати 10 тис. рублів.



Повідомляється також, що виїзд на підконтрольні уряду України території закрито, а обіг гривні заборонено. Якщо навіть у когось залишилися заощадження, росіяни їх конфіскують або ними неможливо скористатися.