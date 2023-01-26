Рашисти примусово депортували мешканців захопленого села на Херсонщині

Війська росії примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області та розселили там військових.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС зазначають, що мешканців села вивезли на південь, де їм без засобів на існування не залишиться іншого виходу, ніж отримання російського паспорта, разом з яким ворог обіцяє виплати 10 тис. рублів.
Повідомляється також, що виїзд на підконтрольні уряду України території закрито, а обіг гривні заборонено. Якщо навіть у когось залишилися заощадження, росіяни їх конфіскують або ними неможливо скористатися.
Повідомляється також, що виїзд на підконтрольні уряду України території закрито, а обіг гривні заборонено. Якщо навіть у когось залишилися заощадження, росіяни їх конфіскують або ними неможливо скористатися.
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