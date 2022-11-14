Рашисти перетворили Мелітополь на військову базу - мер

Російські загарбники перетворили окупований Мелітополь та Мелітопольський район на "суцільну військову базу", повідомляє мер міста Іван Федоров.
За його даними, за останній тиждень до Мелітополя прибували колони окупантів як з боку Херсона, так і з боку тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.
По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди. Військові розселяються у захоплені будинки, школи та дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.
За його даними, за останній тиждень до Мелітополя прибували колони окупантів як з боку Херсона, так і з боку тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.
По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди. Військові розселяються у захоплені будинки, школи та дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.
Мер міста повідомив, що у Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах окупанти зламують та займають порожні будинки.
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