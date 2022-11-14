Рашисти перетворили Мелітополь на військову базу - мер

08:42 14 листопада Київ, Україна

Російські загарбники перетворили окупований Мелітополь та Мелітопольський район на "суцільну військову базу", повідомляє мер міста Іван Федоров.



За його даними, за останній тиждень до Мелітополя прибували колони окупантів як з боку Херсона, так і з боку тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.



По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди. Військові розселяються у захоплені будинки, школи та дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.

"До 22-ї школи Мелітополя сьогодні завезли автобуси з днрівцями. На подвір'ї навчального закладу розставили Гради. У Кирилівці розселилися у захоплених базах відпочинку", - написав Федоров у Telegram.

Мер міста повідомив, що у Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах окупанти зламують та займають порожні будинки.