Рашисти пошкодили понад 100 будинків Житомирщини

Багато пошкоджених об'єктів у місті Малин та трьох поранених людей залишив по собі ракетний удар рф.
Про це повідомив міський голова Малина Олександр Сітайло у відеозверненні 20 травня.
На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня планують відновити електропостачання у постраждалому мікрорайоні.
Сітайло вкотре звернувся до місцевих жителів: берегти своє життя та при звуках тривоги ховатися в укриття. Також – не розповсюджувати фото та відео з місця "прильотів" ракет окупантів.
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