Рашисти пошкодили понад 100 будинків Житомирщини

15:41 20 травня Київ, Україна

Багато пошкоджених об'єктів у місті Малин та трьох поранених людей залишив по собі ракетний удар рф.

Про це повідомив міський голова Малина Олександр Сітайло у відеозверненні 20 травня.

"По території нашої громади вкотре російською федерацією було завдано ракетного удару. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько 100 будинків. Слава Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених", - зазначив Сітайло.



На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня планують відновити електропостачання у постраждалому мікрорайоні.



Сітайло вкотре звернувся до місцевих жителів: берегти своє життя та при звуках тривоги ховатися в укриття. Також – не розповсюджувати фото та відео з місця "прильотів" ракет окупантів.