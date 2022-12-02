Рашисти влучили в багатоповерхівку у Нікополі, постраждав чоловік

18:59 01 грудня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російськими військовими 1 грудня Нікополя на Дніпропетровщині постраждала цивільна людина, повідомив голова тамтешньої ОВА Валентин Резніченко.



Росіяни влучили у багатоповерхівку. По Нікополю били з важкої артилерії.

"Після опівдня окупанти знову обстріляли Нікопольщину. Вдарили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира в багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік”, – написав він.

Резніченко не наголосив, які поранення отримав чоловік.

Окрім понівеченої багатоповерхівки, у Нікополі пошкоджено й лінії електропередач. Деталі щодо атаки ще уточнюють. У ДСНС та поліції регіону про обстріл ще не повідомляли.