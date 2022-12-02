Рашисти влучили в багатоповерхівку у Нікополі, постраждав чоловік

Внаслідок обстрілу російськими військовими 1 грудня Нікополя на Дніпропетровщині постраждала цивільна людина, повідомив голова тамтешньої ОВА Валентин Резніченко.
Росіяни влучили у багатоповерхівку. По Нікополю били з важкої артилерії.
Росіяни влучили у багатоповерхівку. По Нікополю били з важкої артилерії.
Резніченко не наголосив, які поранення отримав чоловік.
Окрім понівеченої багатоповерхівки, у Нікополі пошкоджено й лінії електропередач. Деталі щодо атаки ще уточнюють. У ДСНС та поліції регіону про обстріл ще не повідомляли.
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