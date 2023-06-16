Рашисти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація - ОВА

07:57 06 червня Київ, Україна





Олександр Прокудін записав відеозвернення, в якому підтвердив факт підриву Каховської ГЕС. Він зазначив, що наразі ведеться евакуація місцевого населення із зон підвищеної небезпеки. За інформацією, одержаною від Оперативного командування "Південь", російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. Цю інформацію також підтвердив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.Олександр Прокудін записав відеозвернення, в якому підтвердив факт підриву Каховської ГЕС. Він зазначив, що наразі ведеться евакуація місцевого населення із зон підвищеної небезпеки.

Також Прокудін зазначив, що рівень води досягне критичної позначки за 5 годин.



Херсонська ОВА повідомила, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області піднято по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро..



Це стосується сіл Миколаївка, Ольгівка, Лево, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, а також частково міста Херсон, включаючи острів Корабель.