Рашисти планують вивезти мешканців Горлівки до росії під виглядом "евакуації" - ЦНС

Окупаційна влада готує примусову "евакуацію" частини мешканців тимчасово захопленого міста Горлівка до росії.
Цю інформацію поширив Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, ворог планує вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від волі та бажання самих мешканців. Ці дії подаються як "турбота про населення", проте на практиці вони виглядають як частина пропагандистської кампанії.
Згідно з інформацією, отриманою Центром національного спротиву, житло, що звільнилося, після виселення місцевих жителів окупанти планують використовувати для розміщення своїх військових сил.
Цю інформацію поширив Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, ворог планує вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від волі та бажання самих мешканців. Ці дії подаються як "турбота про населення", проте на практиці вони виглядають як частина пропагандистської кампанії.
Згідно з інформацією, отриманою Центром національного спротиву, житло, що звільнилося, після виселення місцевих жителів окупанти планують використовувати для розміщення своїх військових сил.
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