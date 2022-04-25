Рашисти обтріляли залізничні станції в центрі та на заході України

Внаслідок обстрілу 5 залізничних станцій в Україні як мінімум 16 поїздів буде затримано.
Російські війська сьогодні, 25 квітня, обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.
Через пошкодження інфраструктури затримуються такі приміські поїзди:
- № 6250 Бердичів - Козятин (+ 1:30)
- № 6252 Шепетівка – Козятин (+ 1:30)
- № 6301 Козятин - Жмеринка (+ 1:23)
- № 6304 Жмеринка - Козятин (+ 30 хв)
- № 6343 Жмеринка – Гречани (+ 1:25)
- № 6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв)
- № 804/803 Рівне – Львів (+ 1 година)
- № 816/815 Львів – Чернівці (+ 1:35)
- №6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв)
- №6042 Львів-Тернопіль (+ 1:22)
- №6353 Здолбунів-Ковель (+ 1:17)
- № 6092 Львів – Здолбунів (ще не вирушив)
- № 6093 Здолбунів - Львів (ще не відправився, затримка більше години)
- № 6187 Львів – Мукачево (затримано на станції Скнилів +20 хв)
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі