Рашисти обтріляли залізничні станції в центрі та на заході України

11:08 25 квітня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу 5 залізничних станцій в Україні як мінімум 16 поїздів буде затримано.

Російські війська сьогодні, 25 квітня, обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.



Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру… Як мінімум 16 пасажирських поїздів буде затримано", – розповів він.

Через пошкодження інфраструктури затримуються такі приміські поїзди: