Рашисти обстріляли житлові райони Херсона, постраждали шестеро людей

16:10 16 червня Київ, Україна

Вдень 16 червня російські загарбники здійснили обстріл житлових районів Херсона, влучивши у приміщення медичного та навчального закладів, а також завдавши пошкодження багатоповерховій будівлі. Щонайменше шестеро людей постраждали.

Цю інформацію повідомила Херсонська облпрокуратура у своєму Telegram-каналі.
 
"Згідно з даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масштабний обстріл житлових районів міста Херсон", - йдеться в повідомленні.
 
Повідомляється, що на цей момент відомо про щонайменше шістьох громадян, які отримали поранення.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхову будівлю, а також адміністративні будівлі медичного та навчального закладів, транспортні засоби та лінії електропередач.

З метою встановлення відповідальності за порушення законів та звичаїв війни, Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього інциденту.

Ситуація в Херсоні залишається напруженою, і обстріл триває.