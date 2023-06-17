Рашисти обстріляли житлові райони Херсона, постраждали шестеро людей

Вдень 16 червня російські загарбники здійснили обстріл житлових районів Херсона, влучивши у приміщення медичного та навчального закладів, а також завдавши пошкодження багатоповерховій будівлі. Щонайменше шестеро людей постраждали.
Цю інформацію повідомила Херсонська облпрокуратура у своєму Telegram-каналі.
Цю інформацію повідомила Херсонська облпрокуратура у своєму Telegram-каналі.
Повідомляється, що на цей момент відомо про щонайменше шістьох громадян, які отримали поранення.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхову будівлю, а також адміністративні будівлі медичного та навчального закладів, транспортні засоби та лінії електропередач.
З метою встановлення відповідальності за порушення законів та звичаїв війни, Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього інциденту.
Ситуація в Херсоні залишається напруженою, і обстріл триває.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхову будівлю, а також адміністративні будівлі медичного та навчального закладів, транспортні засоби та лінії електропередач.
З метою встановлення відповідальності за порушення законів та звичаїв війни, Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього інциденту.
Ситуація в Херсоні залишається напруженою, і обстріл триває.
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