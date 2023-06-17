Рашисти обстріляли житлові райони Херсона, постраждали шестеро людей

16:10 16 червня Київ, Україна





Цю інформацію повідомила Херсонська облпрокуратура у своєму Telegram-каналі. Вдень 16 червня російські загарбники здійснили обстріл житлових районів Херсона , влучивши у приміщення медичного та навчального закладів, а також завдавши пошкодження багатоповерховій будівлі. Щонайменше шестеро людей постраждали.Цю інформацію повідомила Херсонська облпрокуратура у своєму Telegram-каналі.

"Згідно з даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масштабний обстріл житлових районів міста Херсон", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на цей момент відомо про щонайменше шістьох громадян, які отримали поранення.



Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхову будівлю, а також адміністративні будівлі медичного та навчального закладів, транспортні засоби та лінії електропередач.



З метою встановлення відповідальності за порушення законів та звичаїв війни, Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього інциденту.



Ситуація в Херсоні залишається напруженою, і обстріл триває.