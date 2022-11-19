Рашисти обстріляли Вільнянський район Запорізької області - ОВА

Вночі 17 листопада окупанти ракетним ударом зруйнували житлові будинки у Вільнянському районі Запорізької області, є загиблі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них загинули. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким. На місці працюють рятувальники. На жаль, кількість жертв може зрости”, – написав Старух.