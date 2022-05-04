Рашисти обстріляли село у Запорізькій області, є жертви

12:30 03 травня Київ, Україна

3 травня російські окупанти завдали удару з артилерії по селищу Залізничне у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу знищено місцеву школу, пошкоджено 12 будинків.

Про це повідомили у обласній адміністрації.

"Військовослужбовці російської армії продовжують знищувати житлові будинки мирного населення у селищах та містах Запорізької області. Так, 3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району. Російські загарбники зруйнували місцеву шкільну установу", - йдеться у повідомленні.

Ракетним обстрілом пошкоджено приміщення, дах та вікна. Крім того, також пошкодження зазнали 12 будинків.

Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей.



За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".



Представник ЗОВА, полковник Іван Ареф’єв.