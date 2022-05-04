Рашисти обстріляли село у Запорізькій області, є жертви

3 травня російські окупанти завдали удару з артилерії по селищу Залізничне у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу знищено місцеву школу, пошкоджено 12 будинків.
Про це повідомили у обласній адміністрації.
Ракетним обстрілом пошкоджено приміщення, дах та вікна. Крім того, також пошкодження зазнали 12 будинків.
Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Представник ЗОВА, полковник Іван Ареф’єв.
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