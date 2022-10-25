Рашисти обстріляли прикордоння Сумської області

На прикордонні Сумської області за півгодини зафіксували 10 приходів.
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.
Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.
Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
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