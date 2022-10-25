Рашисти обстріляли прикордоння Сумської області

16:08 25 жовтня Київ, Україна

На прикордонні Сумської області за півгодини зафіксували 10 приходів.



Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Армія окупантів обстріляла з міномета прикордоння Сумської області. З 09:35 до 10:00 спостерігачі зафіксували 10 парафій, імовірно з міномету 120 мм, в районі Рожковичів" - ОК "Північ".

Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.



Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.