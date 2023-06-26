Рашисти обстріляли Херсонщину забороненими запальними снарядами

09:41 26 червня Київ, Україна

На світанку 26 червня російські війська обстріляли Херсонщину забороненими запальними снарядами та артилерією, повідомив в ефірі марафону "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.



За його словами, обстріл розпочався близько четвертої ранку.

"Всі чули та бачили. На місцях обстрілів горіло багато будинків. Рятувальники одразу виїжджали на виклик. Слава Богу, йде дощ і тому погода допомагає гасити наслідки, до яких призводять ці снаряди", - сказав керівник пресофісу ОВА.

Пізніше в ОВА повідомили, що запальними снарядами обстріляли Херсон та Антонівку. Через обстріл пошкоджено водогін, газопровід та об'єкт критичної інфраструктури.

Пожежі ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події.