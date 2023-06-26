Рашисти обстріляли Херсонщину забороненими запальними снарядами

На світанку 26 червня російські війська обстріляли Херсонщину забороненими запальними снарядами та артилерією, повідомив в ефірі марафону "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
За його словами, обстріл розпочався близько четвертої ранку.
За його словами, обстріл розпочався близько четвертої ранку.
Пізніше в ОВА повідомили, що запальними снарядами обстріляли Херсон та Антонівку. Через обстріл пошкоджено водогін, газопровід та об'єкт критичної інфраструктури.
Пожежі ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події.
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