Рашисти обстріляли Харківську область: троє поранених внаслідок атаки

10:35 05 червня Київ, Україна

Рашисти обстріляли чотири райони Харківської області, троє людей отримали поранення.



Голова Харківської обласної військової адміністрації, Олег Синегубов, повідомив у Телеграмі, що за добу армія Росії обстріляла чотири райони Харківської області.. Вранці було завдано ударів по Куп'янську.

"О 6:00 ранку російські збройні сили обстріляли Куп'янськ, пошкодивши житлові будинки, гаражі та господарські будівлі. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначається у повідомленні.

Минулої доби ворожа армія використовувала артилерію, міномети та ракетне озброєння для обстрілів населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.



Вчора ввечері загарбники з території Росії здійснили ракетні удари по місту Чугуїв, пошкодивши будинки та господарські будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає.



У селищі Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний цивільний чоловік та 38-річна жінка. Також було пошкоджено будівлю дитячої спортивної школи.



Внаслідок ворожого обстрілу в Куп'янському районі виникла лісова пожежа. У селі Піщане постраждав приватний житловий будинок, а також поранено 58-річну жінку.