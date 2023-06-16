Рашисти обстріляли Харківську область: троє поранених внаслідок атаки

Рашисти обстріляли чотири райони Харківської області, троє людей отримали поранення.
Голова Харківської обласної військової адміністрації, Олег Синегубов, повідомив у Телеграмі, що за добу армія Росії обстріляла чотири райони Харківської області.. Вранці було завдано ударів по Куп'янську.
Голова Харківської обласної військової адміністрації, Олег Синегубов, повідомив у Телеграмі, що за добу армія Росії обстріляла чотири райони Харківської області.. Вранці було завдано ударів по Куп'янську.
Минулої доби ворожа армія використовувала артилерію, міномети та ракетне озброєння для обстрілів населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Вчора ввечері загарбники з території Росії здійснили ракетні удари по місту Чугуїв, пошкодивши будинки та господарські будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає.
У селищі Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний цивільний чоловік та 38-річна жінка. Також було пошкоджено будівлю дитячої спортивної школи.
Внаслідок ворожого обстрілу в Куп'янському районі виникла лісова пожежа. У селі Піщане постраждав приватний житловий будинок, а також поранено 58-річну жінку.
Вчора ввечері загарбники з території Росії здійснили ракетні удари по місту Чугуїв, пошкодивши будинки та господарські будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає.
У селищі Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний цивільний чоловік та 38-річна жінка. Також було пошкоджено будівлю дитячої спортивної школи.
Внаслідок ворожого обстрілу в Куп'янському районі виникла лісова пожежа. У селі Піщане постраждав приватний житловий будинок, а також поранено 58-річну жінку.
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