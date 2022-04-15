Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині. Понад 10 людей загинуло, багато поранених

13:32 15 квітня Київ, Україна

Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси поблизу смт Борове у Харківській області, є загиблі та поранені серед мирного населення.



Про це повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.



"Точна кількість загиблих та постраждалих, обставини та маршрути автобусів встановлюються. За попередніми даними, до 10 людей загинули внаслідок обстрілу, ще до 30 – поранено", - повідомив Чубенко.



За його словами, слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за цим фактом. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.