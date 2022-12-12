Рашисти обстріляли Донецьку область: 10 поранених та 2 вбитих

14:55 12 грудня Київ, Україна

Вранці 12 грудня 2022 року окупаційні війська росії з використанням касетних боєприпасів та реактивних систем залпового вогню «Ураган» здійснили обстріл міста Гірник Курахівської громади.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, 10 людей отримали поранення.



Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Судячи з опублікованих фотографій, росіяни влучили в імпровізований ринок. Кириленко зазначив, що били по місту з "Ураганів". Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні.

Правоохоронці, які відкрили за фактом обстрілу провадження за рішенням законів та звичаїв війни, кажуть, що снаряди влучили в центральну частину міста. Пошкоджено п'ятиповерхові будинки та відділення банку.



Розповідаючи про обстріл, чиновник вкотре закликав жителів регіону терміново евакуюватися у безпечніші місця.