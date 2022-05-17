Рашисти обстріляли Чернігівщину, є загиблі

Рано вранці ворог завдав ракетних ударів по Чернігівській області, є загиблі та багато поранених, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Обстріляли росіяни селище міського типу Десна, в якому проживає понад 7 тисяч людей. На території населеного пункту розташований навчальний центр Збройних сил України.
Чаус розповів, що за попередньою інформацією, в результаті атаки є загиблі та багато поранених. Проте точну кількість чи орієнтовну кількість жертв чиновник не назвав, пообіцявши повідомити про це пізніше. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Чаус розповів, що за попередньою інформацією, в результаті атаки є загиблі та багато поранених. Проте точну кількість чи орієнтовну кількість жертв чиновник не назвав, пообіцявши повідомити про це пізніше. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі