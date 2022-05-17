Рашисти обстріляли Чернігівщину, є загиблі

10:34 17 травня Київ, Україна

Рано вранці ворог завдав ракетних ударів по Чернігівській області, є загиблі та багато поранених, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
 
Обстріляли росіяни селище міського типу Десна, в якому проживає понад 7 тисяч людей. На території населеного пункту розташований навчальний центр Збройних сил України.

Чаус розповів, що за попередньою інформацією, в результаті атаки є загиблі та багато поранених. Проте точну кількість чи орієнтовну кількість жертв чиновник не назвав, пообіцявши повідомити про це пізніше. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.
"Це ще раз свідчить про те, що я говорю постійно – війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст, тому, будь ласка, звертаюсь до всіх жителів Чернігівської області бути пильними, обачними. І звертайте увагу на всі сигнали, що оголошують повітряну тривогу", - сказав Чаус.