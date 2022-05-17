Рашисти обстріляли Чернігівщину, є загиблі

10:34 17 травня Київ, Україна

Рано вранці ворог завдав ракетних ударів по Чернігівській області, є загиблі та багато поранених, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Обстріляли росіяни селище міського типу Десна, в якому проживає понад 7 тисяч людей. На території населеного пункту розташований навчальний центр Збройних сил України.



Чаус розповів, що за попередньою інформацією, в результаті атаки є загиблі та багато поранених. Проте точну кількість чи орієнтовну кількість жертв чиновник не назвав, пообіцявши повідомити про це пізніше. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.