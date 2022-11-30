Рашисти обстріляли лікарню на Сумщині, загинув підліток

18:02 30 листопада Київ, Україна

Вранці 30 листопада російська армія обстріляла лікарню у Білопіллі Сумської області. В результаті загинув 15-річний підліток, який у момент обстрілу був на вулиці.



Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Російські військові у Білопіллі вбили дитину. А також зруйнували частину лікарні. Місто ворог обстріляв із САУ – зафіксовано 20 прильотів. 15-річний хлопчик був на той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці”, – написав Живицький.

Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом та було багато пацієнтів.



За словами голови Сумської ОВА, сталося пряме влучення снаряда на другому поверсі. В результаті там повністю зруйновано стіну.



Крім того, пошкоджено стоматологічний та хірургічний кабінети. На всіх чотирьох поверхах вибито майже всі вікна та зруйновано операційний блок.



Наразі рятувальники розбирають завали.





Не підлягають ремонту і чотири автомобілі, припарковані біля лікарні.

Також снаряди влучили у приміщення прокуратури.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).