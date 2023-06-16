Рашисти обстріляли Херсон просто під час евакуації

17:39 08 червня Київ, Україна

Рашисти відкрили вогонь Херсоном та Херсонським районом у той час, коли в регіоні йде евакуація мирного населення з підтоплених населених пунктів після підриву Каховської ГЕС.
 
Зазначимо, що черговий обстріл ворог влаштував після того, як у Херсоні відвідав президент України Володимир Зеленський. Під удар потрапив, зокрема, підтоплений район міста Корабел, через який проходить евакуація.
 
Наразі відомо про 9 постраждалих. Серед поранених – двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер із Німеччини. Усім пораненим лікарі надають необхідну допомогу.
 
 
 