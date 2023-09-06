Рашисти не видають ліки мешканцям Херсонщини без паспорта росії

18:51 11 серпня Київ, Україна

Окупаційна адміністрація в Херсонській області відмовляє у видачі медикаментів, зокрема інсуліну, мешканцям без паспорта. Про це повідомив так званий "голова" селища Лазурне Олександр Дудка у Telegram.

"Вийшов уже офіційний документ, що медичні препарати, які закуповуються з бюджету росії, не видаватимуться іноземним громадянам, тобто громадянам України", - йдеться у повідомленні.

Дудка зазначив, що насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни.

"Те ж стосується видачі гуманітарної допомоги та інших питань тих людей, які в цей час не оформили паспорт росії", - продовжив він.

Крім того, окупаційна влада погрожує батькам притягненням до кримінальної відповідальності, якщо вони не віддаватимуть своїх дітей до шкіл.