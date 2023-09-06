Рашисти не видають ліки мешканцям Херсонщини без паспорта росії

Окупаційна адміністрація в Херсонській області відмовляє у видачі медикаментів, зокрема інсуліну, мешканцям без паспорта. Про це повідомив так званий "голова" селища Лазурне Олександр Дудка у Telegram.
Дудка зазначив, що насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни.
Крім того, окупаційна влада погрожує батькам притягненням до кримінальної відповідальності, якщо вони не віддаватимуть своїх дітей до шкіл.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі