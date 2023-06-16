Рашисти завдали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківщини

11:05 09 червня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин, 8 червня, російські війська завдали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі кількох районів Харківської області.



Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов через повідомлення в Telegram.



Особливо масовану атаку дронами типу Shahed було здійснено минулої ночі на об'єкти інфраструктури в Богодухівському районі. Внаслідок цього виникли пожежі, а один чоловік отримав поранення.

Протягом доби ворог неодноразово обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Будівлю медустанови, житлові будинки та господарські споруди було пошкоджено. Чоловік у віці 63 років та жінка у віці 69 років отримали поранення та були доставлені до лікарні", - повідомив Синегубов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації також зазначив, що в області продовжується розмінування. За минулі 24 години піротехніки ДСНС перевірили понад 27 гектарів території та знешкодили 94 вибухонебезпечні предмети.