Рашисти завдали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківщини

Протягом останніх 24 годин, 8 червня, російські війська завдали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі кількох районів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов через повідомлення в Telegram.
Особливо масовану атаку дронами типу Shahed було здійснено минулої ночі на об'єкти інфраструктури в Богодухівському районі. Внаслідок цього виникли пожежі, а один чоловік отримав поранення.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов через повідомлення в Telegram.
Особливо масовану атаку дронами типу Shahed було здійснено минулої ночі на об'єкти інфраструктури в Богодухівському районі. Внаслідок цього виникли пожежі, а один чоловік отримав поранення.
Голова Харківської обласної військової адміністрації також зазначив, що в області продовжується розмінування. За минулі 24 години піротехніки ДСНС перевірили понад 27 гектарів території та знешкодили 94 вибухонебезпечні предмети.
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