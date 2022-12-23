Рашисти завдали ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

12:14 23 грудня Київ, Україна

У Запорізькій області минулої доби російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



У повідомленні йдеться, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Кам'янське, Полтавка, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Малинівка, Чарівне, Дорожнянка, Магдалинівка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Плавні, Степове, Малі Щербаки", - йдеться у повідомленні.

Надійшли 27 повідомлень про руйнування будинків та квартир громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів. Через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання залишаються 25 325 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області.