Рашисти завдали ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

У Запорізькій області минулої доби російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.
Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
У повідомленні йдеться, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
У повідомленні йдеться, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Надійшли 27 повідомлень про руйнування будинків та квартир громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів. Через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання залишаються 25 325 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області.
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