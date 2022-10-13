Рашисти завдали удару по Миколаєву, зруйновано частину п'ятиповерхового будинку

10:24 13 жовтня Київ, Україна

Вночі 13 жовтня, орієнтовно після 1:04 ворог масово обстріляв Миколаїв вісьмома ракетами типу С-300. Зруйновано частину багатоповерхівки та рятувальну станцію, є жертви та постраждалі.

"Два верхні поверхи п'ятиповерхівки зруйновані вщент, решта – під завалами. Попередньо дві людини отримали поранення. Серед поранених 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів. Поки що йому надається медична допомога. Продовжується пошукова операція ще семи осіб", - повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено також сусідні багатоповерхівки — у будинках вилетіли вікна, шибки.

Майже повністю знищено припарковані у дворі автомобілі.

На подвір'ї будинку рятувальники облаштували оперативний пункт допомоги – тут вони координують свої дії, надають допомогу мешканцям.

Також внаслідок ракетного удару зруйновано будівлю човникової станції, під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер. Решта ракет впали на відкриту територію.

Більше інформації про постраждалих та загиблих поки що немає. Рятівна операція триває.