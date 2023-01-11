Рашисти завдали удару по херсонському перинатальному центру

Вдень у середу, 11 січня, війська росії атакували перинатальний центр у Херсоні. Через вибух випущеного російськими окупантами снаряда в будівлі медустанови почалася пожежа.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Фахівці усувають наслідки атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.
Крім того, напередодні ввечері російські військові знову атакували медустанову – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – у будівлі вибиті вікна.
Також постраждала і поліклініка лікарні, в якій через обстріл вибито значну кількість вікон.
Крім того, напередодні ввечері російські військові знову атакували медустанову – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – у будівлі вибиті вікна.
Також постраждала і поліклініка лікарні, в якій через обстріл вибито значну кількість вікон.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі