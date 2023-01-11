Рашисти завдали удару по херсонському перинатальному центру

15:52 11 січня Київ, Україна





Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Вдень у середу, 11 січня, війська росії атакували перинатальний центр у Херсоні . Через вибух випущеного російськими окупантами снаряда в будівлі медустанови почалася пожежа.Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів. Через російську атаку постраждала одна працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення, її життю нічого не загрожує”, – зазначив він.

Фахівці усувають наслідки атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.



Крім того, напередодні ввечері російські військові знову атакували медустанову – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – у будівлі вибиті вікна.



Також постраждала і поліклініка лікарні, в якій через обстріл вибито значну кількість вікон.