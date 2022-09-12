Рашисти завдали удару по Дніпропетровщині, є жертви

08:51 12 вересня Київ, Україна

Російські окупанти завдали ракетного удару по Великомихайлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області, внаслідок атаки загинули чоловік і жінка, поранено 19-річну дівчину.

Про це повідомила обласна Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС).



Ще один "приліт" зафіксували у Зайцевській громаді. В цей час встановлюються дані про масштаби руйнувань.



Ракетами ворог влучив у енергетичну інфраструктуру області: сталися пожежі, в деяких громадах зникло світло.



Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.



За добу сім ракет над Дніпропетровською областю збили підрозділи Повітряного командування Схід.



Крім того, росіяни завдали ракетного удару по центру Дніпра У результаті було пошкоджено 33 приватні будинки і багатоповерхівки.