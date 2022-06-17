Рашисти завдали ракетного удару по Миколаєву, є жертви

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, шестеро зазнали поранень, серед них дитина.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він додав, що від удару постраждало чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.
Наразі ведуться рятувальні роботи.
Він додав, що від удару постраждало чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.
Наразі ведуться рятувальні роботи.
Нагадаємо, 15 червня російські війська відкрили вогонь по житлових кварталах Миколаєва, внаслідок чого було зруйновано чотириповерховий будинок і одну людину поранено.
З початку військової агресії російські війська постійно обстрілюють житлові квартали та інфраструктуру українських міст. Прокуратура кваліфікує обстріли окупантів та численні смерті серед населення як військові злочини.
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