Рашисти завдали ракетного удару по Миколаєву, є жертви

09:14 17 червня Київ, Україна

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, шестеро зазнали поранень, серед них дитина.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



Він додав, що від удару постраждало чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.



Наразі ведуться рятувальні роботи.

З початку військової агресії російські війська постійно обстрілюють житлові квартали та інфраструктуру українських міст. Прокуратура кваліфікує обстріли окупантів та численні смерті серед населення як військові злочини.