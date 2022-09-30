Рашисти завдали ракетного удару по гуманітарній колоні, що виїжджала із Запоріжжя

09:04 30 вересня Київ, Україна

Вранці у Запоріжжі під ракетний обстріл потрапили люди, які стояли в черзі на виїзд у бік тимчасово окупованої території. Є загиблі та поранені.

Це були люди, які планували виїзд, щоби забрати своїх близьких, родичів, друзів чи відвезти гуманітарну допомогу. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі служби.

В результаті удару чотирма ракетами С-300 по колоні мирних громадян, що формувалася, загинуло 23 людини, мінімум 28 поранено.

Це не випадковий обстріл, рашисти знали що щоранку на виїзді із Запоріжжя формується колона цивільних машин для виїзду на окуповану територію через єдиний працюючий КПП у Василівці, і навмисне завдали удару по мирних людях.