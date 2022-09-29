Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру, серед загиблих — дитина

Росіяни вдарили ракетами по нічному Дніпру. Влучили у житлові квартали. Відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. У місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Неспокійною видалася ніч і на Нікопольщині.
Росіяни обстріляли район із "Градів" та важливої артилерії. Пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечено 10 приватних будинків, господарські будівлі та автомобілі.
Росіяни обстріляли район із "Градів" та важливої артилерії. Пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечено 10 приватних будинків, господарські будівлі та автомобілі.
Обійшлося без постраждалих.
Вранці рашисти вдарили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з «Ураганів». Влучили в промислову інфраструктуру в Зеленодольській громаді. Попередньо поранено 13 працівників підприємства. Пошкоджено адмінбудівлю.
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