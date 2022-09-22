Рашисти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, загинула одна людина

13:59 22 вересня Київ, Україна

Неспокійний ранок видався у Запоріжжі, російські окупанти випустили по місту 9 ракет С-300, внаслідок ворожих атак загинула одна людина, п'ятеро поранені.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив цю інформацію.

"Готель і ресторан Санрайз, звичайний цивільний об'єкт. Сьогодні вранці саме сюди ворог завдав два удари ракетами С-300. Об'єкт зазнав значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік", – розповів Старух.

Він також зазначив, що обстріл пошкодив житлові будинки.

"Ще один приліт – у телевізійну вежу. Вороги готуються до своєї пропагандистської інформаційної кампанії", – повідомив Старух.

Також загарбники влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району нині без світла.