Рашисти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, загинула одна людина
13:59 22 вересня Київ, Україна
Неспокійний ранок видався у Запоріжжі, російські окупанти випустили по місту 9 ракет С-300, внаслідок ворожих атак загинула одна людина, п'ятеро поранені.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив цю інформацію.
"Готель і ресторан Санрайз, звичайний цивільний об'єкт. Сьогодні вранці саме сюди ворог завдав два удари ракетами С-300. Об'єкт зазнав значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік", – розповів Старух.
Він також зазначив, що обстріл пошкодив житлові будинки.
"Ще один приліт – у телевізійну вежу. Вороги готуються до своєї пропагандистської інформаційної кампанії", – повідомив Старух.
Також загарбники влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району нині без світла.
"На жаль, у ворога таких ракет дуже багато. Обов'язково дотримуйтесь правил повітряної тривоги! Під час прильотів сьогодні люди, які вижили, були в бомбосховищах і в укриттях. Навіть правило двох стін у квартирі рятує", - підсумував Старух.
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