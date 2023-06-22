Рашисти завдали 84 ударів по Запорізькій області, є постраждалі

12:43 22 червня Київ, Україна

Минулої доби збройні сили росії завдали 84 ударів по мирних містах і селах Запорізької області, внаслідок чого троє громадян зазнали травм.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко 22 червня.



Він наголосив, що противник здійснив обстріл 24 населених пунктів. Повітряних ударів було завдано по Левадному та Преображенці, а також сім атак з використанням безпілотних літальних апаратів було здійснено по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці та Степногірську..



Ракетні системи залпового вогню були використані проти Червоного, Новоіванівки, Новодарівки та Левадного, тоді як 71 артилерійський удар було завдано по Гуляйполю, Новодарівці, Левадному, Темирівці, Полтавці, Павлівці, Степовому та інших селах біля лінії фронту.



Також було зафіксовано 27 випадків руйнування цивільних об'єктів, в тому числі житлові будинки та майно громадян.