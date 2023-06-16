Рашисти завдали 111 ворожих ударів по Запорізькій області, є жертви

09:43 02 червня Київ, Україна

Армія росії здійснила 111 повітряних атак по 22 містах і селах, розташованих у Запорізькій області. Внаслідок цих дій двоє людей постраждали, а одна загинула.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Рашисти завдали авіаударів по Новоданилівці та Полтавці. Також було три атаки з БПЛА по Степовому та Кам'янському, 15 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Затишшю, Червоній Криниці, Гуляйполю, Кам'янському, 91 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Червоному, Плавням, Степногірську, Малинівці та інших прифронтових населених пунктах.



Зафіксовано 31 руйнацію житлового фонду та майна людей.



Один із російських снарядів влучив у житловий будинок, загинув 68-річний житель Гуляйполя.



Крім того, під час обстрілів у Плавнях постраждала родина. 35-річного чоловіка та 60-річну жінку з мінно-вибуховими травмами доправили до лікарні.