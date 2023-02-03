Рашисти накрили вогнем селище Харківщини - ОВА

11:03 03 лютого Київ, Україна

Військові росії завдали ракетного удару по селищу Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще один житель отримав поранення.



Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, внаслідок влучання в приватний житловий будинок загинули двоє братів - 49 і 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення і був госпіталізований.



Синєгубов додав, що минулої доби війська росії продовжували масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського і Харківського районів.