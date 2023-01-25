Рашисти накрили вогнем Куп'янськ

11:23 25 січня Київ, Україна

Вранці 25 січня російські терористи обстріляли Куп'янськ. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.



Крім того, як зазначає Синєгубов, минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.