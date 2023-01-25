Рашисти накрили вогнем Куп'янськ

Вранці 25 січня російські терористи обстріляли Куп'янськ. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.
Крім того, як зазначає Синєгубов, минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.
За його словами, там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.
Крім того, як зазначає Синєгубов, минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.
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