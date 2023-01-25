Рашисти накрили вогнем Куп'янськ

11:23 25 січня Київ, Україна

Вранці 25 січня російські терористи обстріляли Куп'янськ. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, як зазначає Синєгубов, минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.
 
"На Куп'янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Сіньківку, Іванівку, Котлярівку та Табаївку. У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено споруди та газопровід. У смт Дворічна зруйновано дах господарської будівлі та вибито вікна у приватному будинку", - йдеться в повідомленні.