Рашисти розпочали штурм Азовсталі

Після виїзду колони представників ООН із Донецької області російські окупанти приступили до штурму заводу "Азовсталь".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.
"Маріуполь. Очікувано після виїзду колони ООН за межі Донецької області окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Зокрема, спробували прорив через міст, який був воротами евакуації. Невдало" - радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Радник мера зазначив, що складно зрозуміти, як українські герої відбивають атаку за атакою, та висловив сподівання, що всіх захисників вдасться врятувати.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.
"Маріуполь. Очікувано після виїзду колони ООН за межі Донецької області окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Зокрема, спробували прорив через міст, який був воротами евакуації. Невдало" - радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Радник мера зазначив, що складно зрозуміти, як українські герої відбивають атаку за атакою, та висловив сподівання, що всіх захисників вдасться врятувати.
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