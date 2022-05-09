Рашисти розпочали штурм Азовсталі

11:15 09 травня Київ, Україна

Після виїзду колони представників ООН із Донецької області російські окупанти приступили до штурму заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Маріуполь. Очікувано після виїзду колони ООН за межі Донецької області окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Зокрема, спробували прорив через міст, який був воротами евакуації. Невдало" - радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Радник мера зазначив, що складно зрозуміти, як українські герої відбивають атаку за атакою, та висловив сподівання, що всіх захисників вдасться врятувати. 