Рашисти розпочали примусову евакуацію мешканців Бахмута

Окупаційні війська примусово вивозять до Ростова майже 30 жителів передмістя Бахмута Донецької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Донеччан вивезли до фільтраційних таборів, де тільки далі визначиться їхня доля. Причина "евакуації" - наміри нібито "захистити" цивільних людей від бойових дій.
Росіяни нині також обстрілюють Олешки та Нову Каховку, щоб аналогічно мати підстави для примусової "евакуації" місцевих у фільтраційні табори.
У ЦНС зазначають, що українців затримують або вивозять до віддалених регіонів росії.
Окупанти блокують виїзд людей із тимчасово захоплених ними територій на підконтрольні уряду України території, що свідчить про справжні наміри ворога: депортацію українців.
Донеччан вивезли до фільтраційних таборів, де тільки далі визначиться їхня доля. Причина "евакуації" - наміри нібито "захистити" цивільних людей від бойових дій.
Росіяни нині також обстрілюють Олешки та Нову Каховку, щоб аналогічно мати підстави для примусової "евакуації" місцевих у фільтраційні табори.
У ЦНС зазначають, що українців затримують або вивозять до віддалених регіонів росії.
Окупанти блокують виїзд людей із тимчасово захоплених ними територій на підконтрольні уряду України території, що свідчить про справжні наміри ворога: депортацію українців.
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