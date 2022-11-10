Рашисти на Херсонщині захопили газові свердловини

18:24 09 листопада Київ, Україна

У Генічеському районі Херсонської області окупанти разом із колаборантами захопили свердловини газового родовища.

Про це повідомила поліція Херсонської області.
"У Генічеському районі військові росії спільно з місцевими колаборантами силовим озброєним методом захопили свердловини газового родовища", - йдеться у повідомленні.