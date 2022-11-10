Рашисти на Херсонщині захопили газові свердловини

var related_items = [{"title":"Одесса: полиция разоблачила администраторов сети пророссийских каналов","path":"\/proishestvie\/odessa_policiya_razoblachila_administratorov_seti_prorossijskih_kanalov","cover_img":"\/storage\/image\/62ca13d03b8750480230d66bf0deac4fbefef7956184c985350626a98739a0ca.jpg"},{"title":"В Мелитополе продолжается российский террор - мэр","path":"\/proishestvie\/v_melitopole_prodolzhaetsya_rossijskij_terror_mer","cover_img":"\/storage\/image\/d4015874d6c968d746fe2d0e301ca241587e093146715995a3c0a126555f9ebf.jpg"},{"title":"Крупный пожар парализовал работу аэропорта Женевы","path":"\/proishestvie\/krupnyj_pozhar_paralizoval_rabotu_aeroporta_zhenevy","cover_img":"\/storage\/image\/dbeddd43d56f8082cd5a32370639faa76a690e624f521dd0a7e82d6e103b6698.jpg"},{"title":"В Ровно 9 ноября во двор бизнесмену подбросили гранату: семья не пострадала (ФОТО)","path":"\/proishestvie\/v_rovno_9_noyabrya_vo_dvor_biznesmenu_podbrosili_granatu_semya_ne_postradala_foto","cover_img":"\/storage\/image\/e2e200f54b5dad14cd6a1e8dbe47f1be839130c13cc108ad40ed01a87fe03ea4.jpg"},{"title":"Разрушен экопарк Фельдмана. Взрослых животных могут усыпить","path":"\/proishestvie\/razrushen_ekopark_felmana_vzroslyh_zhivotnyh_mogut_usypit","cover_img":"\/storage\/image\/065431fe019dc5c7a24f70df0d8f172a41a5a348c0006d4d65533fa92eb0b37b.jpg"}] У Генічеському районі Херсонської області окупанти разом із колаборантами захопили свердловини газового родовища. Про це повідомила поліція Херсонської області. "У Генічеському районі військові росії спільно з місцевими колаборантами силовим озброєним методом захопили свердловини газового родовища", - йдеться у повідомленні.
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