Рашисти масово затримують неповнолітніх на окупованих територіях

15:34 26 червня Київ, Україна

Згідно з інформацією, наданою Східною правозахисною групою, російська окупаційна влада почала проводити масові затримання неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях.



Силові структури окупантів роблять дії, спрямовані на припинення "інакомислення" серед молоді.



У травні 2023 року було зареєстровано 27 випадків затримання неповнолітніх на окупованих територіях України, зокрема в Антрациті та Ровеньках.



Затримання відбуваються через те, що молодь, яка проживає на окупованих територіях, активно відвідує українські інтернет-ресурси і в школах вступає у суперечки з вчителями щодо дій росії.



Батькам затриманих неповнолітніх загрожує покарання - позбавлення батьківських прав та депортація їхніх дітей до російської федерації.



Правозахисники зазначають, що основними інформаторами для силових структур є радники директорів шкіл з ідеології. Після вторгнення росії в Україну таку посаду було запроваджено в школах як у рф, так і на окупованій території.