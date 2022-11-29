Рашисти стратили шістьох українців у селі під Херсоном під час окупації

19:05 29 листопада Київ, Україна

У період окупації Херсона рашисти стратили шістьох людей. Тіла вбитих чоловіків було виявлено 28 листопада у селі Правдине, пише газета The New York Times.



Вбиті чоловіки працювали у селі охоронцями у сільськогосподарській компанії, вони приїхали з іншого міста до початку війни. Одного з них звали Влад, він потоваришував із місцевою дівчинкою-підлітком, з якої знущався її вітчим, розповів мешканець села. Коли село захопили російські військові, вітчим почав співпрацювати з ними. Він вигадав історію, що Влад та інші охоронці шпигували за військовослужбовцями, розповів мешканець села газеті.



У квітні в одному з будинків, де мешкали охоронці, пролунав вибух, сказав Анатолій Сікоза, який мешкав по сусідству. Він побіг на звук і знайшов будинок зруйнованим, під уламками лежали тіла дівчинки та охоронців, у кількох чоловіків були зв'язані руки за спиною та зав'язані очі, а дівчинка виглядала так, наче її задушили.

"Я можу сказати, що їх убив не вибух", - сказав Сікоза.

Військові більше місяця не давали йому поховати тіла. За цей час їх почали об'їдати собаки. Тоді російські військовослужбовці дозволили Сікозі поховати мертвих. Дівчину її сім'я поховала окремо, сказав він.



До війни в Правдиному жили 1222 особи, розповів голова села. Нині у ньому немає ні електрики, ні води. Село перетворилося на пустелю з голими деревами, покинутими будинками та довгими брудними дорогами, описує кореспондент видання.



ЗСУ звільнили Херсон та ближні села на півдні України в середині листопада. Залишаючи місто, російська армія підірвала ближні електростанції, залишивши місто без світла, води, опалення та зв'язку. Наразі росія майже щоранку обстрілює місто артилерійськими снарядами, пише NYT. За останній тиждень під обстрілами загинуло понад дванадцять мирних жителів.



Про військові злочини російської армії повідомлялося у багатьох регіонах, звідки військові змушені були відступити. У квітні після того, як російська армія залишила передмістя Києва, там виявили сотні тіл мирних жителів. Місцеві жителі у місті Буча розповідали, що багато жертв було страчено російськими солдатами, найчастіше без жодної причини.



Комісія ООН з розслідування порушень в Україні у жовтні опублікувала доповідь про військові злочини. Один із висновків — російські збройні сили несуть відповідальність за переважну більшість військових злочинів у Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.