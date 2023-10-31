Рашисти стратили сім'ю в окупованій Волновасі

12:05 30 жовтня Київ, Україна

Рашисти стратили 9 людей у приватному будинку в окупованій Волновасі. Дорослих та маленьких дітей убивали, коли вони спали у ліжках, робили контрольні постріли.

Крім сім'ї з чотирьох осіб (чоловіка Андрія та дружини Наталії, а також їхніх дітей – Насті та Микити) було вбито ще п'ятьох людей, які перебували в будинку.



Сусіди кажуть, що напередодні глава сімейства поскандалив з військовослужбовцями, нібито з «чеченцями». А через деякий час до будинку на мотоциклах приїхали «кадирівці» - військовослужбовці зс рф. Діяли 2-3 добре оснащені військові, які пішли на розправу з приладами нічного бачення та автоматами з глушниками.



Йдеться саме про зачистку: усі дев'ять тіл зрешечені і більшість влучань у голови. Родичі, яких пустили на місце страти, відзначили, родину вбили в день народження одного із родичів і що звичний лад у будинку не порушено, а цінні речі залишилися на місцях – нічого не зникло.



За словами сусідів, коли стало відомо про жорстоку розправу, на місце приїхали старші офіцери і наказали всім мовчати. Ніхто не вірить, що вбивство буде розкрите.



Наймолодшому з убитих було 4 роки, старшому – 53.